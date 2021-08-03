Gölbaşı Belediye Meclisi'nden yangın bölgelerine yardım için önerge

Ankara Gölbaşı Belediyesi Ağustos ayı ilk meclisi toplantısı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde yapıldı. MHP, AK Parti, CHP, İYİ Parti grubu ortak bir önerge ile orman yangını yaşanan bölgelere yardım gönderilmesini istedi.

Ülkemizi etkisi altına alan yangınlarda zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için; MHP, AK Parti, CHP, İYİ Parti grubu üyeleri yardım kampanyası önergesinde bulundu. Parti gruplarının ortak önergesi Gölbaşı Belediye Meclisi'nde görüşülüp oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mecliste grubu bulunan 4 partiye orman yangınlarının olduğu bölgelere yardım gönderilmesi için verdiği önergeden dolayı teşekkürlerini ileterek “Son dönemde ülkemizde meydana gelen afetlerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara açıl şifalar diliyorum. Rabb'im yardımcımız olsun. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın, yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Ben ilgili belediye başkanlarının tamamının aradım. Gölbaşı belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu söyledim. İhtiyaç duyulan malzemelerimizi hızla bölgelerimize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Satılmış Deveci de Gölbaşı Belediye Meclisi'ni ziyaret ederek, ilçe için yapılan çalışmalardan dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek “Hizmetlerinizin devamını diliyorum. Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Meclis toplantısı önergelerin okunmasıyla sona erdi.