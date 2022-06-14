Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı

Gölbaşı Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarının yeni sezon kayıtları başladı. Şehit ve gazi çocuklarının ücretsiz olarak kayıt olabileceği kurslarda 9 branşta eğitim verilecek.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü bünyesindeki Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, güreş, wushu, judo, tekvando, kick boks branşlarında eğitim verecek yaz spor okullarının kayıtları Gölbaşı Belediyesi spor yerleşkesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarına öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Futbola 8-14 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilirken; güreşe 9-12 yaş öğrenciler, voleybola 7-15 yaş öğrenciler, basketbola 8-14 yaş öğrenciler, tekvandoya 7-12 yaş öğrenciler, kick boksa 9-18 yaş öğrenciler, cimnastike 5-8 yaş öğrenciler, wushu için 9-15 yaş öğrenciler, judoya ise 9-14 yaş öğrenciler katılabilecek.

Yaz ayı boyunca 2 ay devam edecek olan kursların ücreti bir sefere mahsus 200 TL olacak ve haftada 3 gün eğitim verilecek. Yaz spor okullarına katılan öğrencilere şort, forma verilecek. Kurslar hakkında 0312 485 54 65, 0530 395 41 85 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Musa Şahin her zaman Gölbaşı halkının ve çocuklarının yanında olduğunu belirterek, “Yeni yetenekler kazanmak için çocuklarımızı yaz okullarına davet ediyoruz” dedi.