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Gölbaşı Belediye Spor, Polatlı deplasmanında 3 puana ulaştı

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor, deplasmanda rakibi Polatlı Spor’u tek golle mağlup etti.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor, deplasmanda rakibi Polatlı Spor'u tek golle mağlup etti.


Süper Amatör Lig'de top koşturan Gölbaşı ekibi, 7 sakat ve 2 kart cezalı oyuncusu olmasına rağmen zorlu Polatlı deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Tek golle önemli bir üç puana kavuşan Gölbaşı Belediye Spor'un teknik direktörü Fırat Al, “Polatlı deplasmanından haklı bir galibiyet aldık. Futbolcularımın gözlerinden öpüyorum. Bu anlamlı galibiyeti bizlere desteğini hiç esirgemeyen Kulüp Başkanımız Hayati Çal'a ve Belediye Başkanımız Fatih Duruay'a armağan ediyorum”dedi. Gölbaşı Belediye Spor, ligin 12. haftasında Kahraman Kazan Spor'u ağırlayacak.

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