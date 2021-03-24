Gölbaşı Belediyesi 56 yaşında

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayımladığı mesajında Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı.

Gölbaşı'nın 56 yıl önce belediye olarak ilan edilmesi sonrası Ankara'nın sayılı ilçelerinden biri olma konumuna geldiğini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşımız gerek coğrafi gerek tarihi gerekse sosyal özellikleri ile bugün Ankara'mızın nadide ilçelerindendir. Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkının aynı heyecanla devam ettiğinden şüpheniz olmasın. İlçemize hizmet aşkıyla çıktığım yolda devraldığım bayrağı arşa çıkarmak için var gücümle çalışacağım. Cumhuriyetimizin Başkentine yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılında daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok hemşehrimize dokunan bir Gölbaşı göreceksiniz” dedi.

Bugüne kadar Gölbaşı'na hizmet eden herkese teşekkürlerini ileten Başkan Ramazan Şimşek, “Geride bıraktığımız 2020 senesinde ülkemiz ve dünya zorlu bir sınav verdi. Bu süreç bizlere her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha gösterdi. Zaman zaman hayatın telaşına kapılıp unuttuğumuz; imece gibi milli değerlerimizi bizlere hatırlattı. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, salgınla mücadelemizi de aynı şuurla sürdürmemizi temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni projelerimiz yolda

Gölbaşı'nı yeni projelerle buluşturmaya devan edeceklerini anlatan Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın değerine değer katacak birçok projeyi 2021 yılında da hayata geçireceğiz. Turizm cenneti ilçemiz gün geçtikçe sanayisi, kültürü, ekonomisi ile büyüyecek" diyerek sözlerini noktaladı.