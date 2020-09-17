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Gölbaşı Belediyesi ara sokaklar ve çöp konteynerlerini temizledi

Gölbaşı Belediyesi, Covid-19 salgını kapsamında önlemlerine ve çalışmalarına ara sokaklar ve çöp konteynerleri temizliğiyle devam etti.


Gölbaşı Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekta çalışmalarına hız verdi. Ara sokaklarda ve özellikle çöp konteynerlerinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Plevne Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ve Gaffar Okkan Caddesi'nde çöp konteynerlerinden yayılabilecek olası virüsleri dezenfekte çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Diğer mahallelerimizde de hız kesmeden dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önemli olan tedbirlere uyarak hep birlikte bu virüsün üstesinden gelmek” dedi.


Düzenli olarak ara sokakların ve parkların da dezenfekte edildiğini belirten Şimşek, “Bahçelievler Mahallesi 290. Sokak ve etrafındaki ara sokaklar ekiplerimizce ve yıkama aracı ile yıkanarak tertemiz hale getirildi. Çocuklarımızın güvenliği ve keyifle vakit geçirebilecekleri parklarımızda da dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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