Gölbaşı Belediyesi ata tohumlarını toprakla buluşturdu

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, serasında ürettiği domates, salatalık, biber ve patlıcan ata tohumlarını vatandaşlara dağıtmak üzere toprakla buluşturdu. Vatandaşlar sağlıklı ürünlerle buluşsun diye ata tohumlarının üretimine devam ettiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk. Amacımız gelecek nesillere organik sebze ve meyve tohumlarını aktarmak” ifadelerini kullandı.

"Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun" diyen Başkan Şimşek, çiftçilere de şu çağrıda bulundu:

“Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize, geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlarla ülkemiz yeşillenecek.”