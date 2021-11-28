Gölbaşı Belediyesi Basın Turnuvası Şampiyonu AA oldu

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlen Serkan Akpınar Basın Turnuvası'nın şampiyonu Anadolu Ajansı oldu. Zorlu geçen müsabakada 18 takım galibiyet için ter dökerken, ikincilik Bengü Türk TV'nin, üçüncülük ise Kanal 7'nin oldu.

Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Serkan Akpınar Basın Turnuvası'nın üçüncülük maçı Gölbaşı Yerel Basın ile Kanal 7 arasında oynandı. Normal süresi 9-9'luk eşitlikle tamamlanan mücadelenin kazananı seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 galip gelen Kanal 7 ekibi oldu. Çekişmeli mücadeleye sahne olan turnuvada şampiyonluk ipini ise Bengü Türk TV'yi finalde 3-2 mağlup eden Anadolu Ajansı göğüsledi.

Minik taraftara anlamlı ödül

Müsabakalar sonucunda galip olan takımların kupaları gerçekleşen törenle taktim edildi. Verilen mücadelelere tribünlerden destek olarak takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar da unutulmadı. Turnuvanın ‘En iyi taraftar' ödülünü ise tüm maçları takip eden 8 yaşındaki kız çocuğu Derin Demir aldı.

Turnuvaya katılan tüm takımlara, katılımlarından dolayı teşekkür eden Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Keskinler, böyle bir turnuvada basın mensuplarını ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Takımlar da turnuvaya ev sahipliği yapan Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.