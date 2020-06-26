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Gölbaşı Belediyesi camileri onarıyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Birimi ekipleri, camilerdeki onarım çalışmalarına devam ediyor.


Tentesi olmayan camilere güneş, yağmur gibi doğal olaylardan korumak için tente yaptıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yaşadığımız salgın süreci ile birlikte yapmış olduğumuz dezenfektan ve hijyen çalışmaları ile camilerimizi ibadetlere uygun hale getirmiştik. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve dışarıda da uygun şekilde ibadet yapabilmek amacıyla şimdi de tente çalışmalarımıza hız verdik. Bu sayede Gölbaşı halkımız açık alanda ibadetlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecekler. Gölbaşı sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimizde onarım sürecini en yakın zamanda tamamlamayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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