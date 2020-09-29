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Gölbaşı Belediyesi Diplomatik Site hazırlıklarını tamamlıyor

Gölbaşı Belediyesi Dışışleri Bakanlığınca Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi’nde yapımı planlanan diplomatik site için yol yapım çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediyesi Dışışleri Bakanlığınca Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi'nde yapımı planlanan diplomatik site için yol yapım çalışmalarına başladı.


Tüm konsoloslukların bir araya toplanacağı, Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi'nde hayata geçecek olan diplomatik site için kolları sıvayan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü imar yolları açımı, dolgu ve üst yapı çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 70 bin metreküp malzeme kullanılarak yollar, yaya ve araç trafiğine uygun hale getirildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Çalışmalarımız tamamlandığında yaklaşık olarak 10 km yol açılmış olacak. Bu sayede araç trafiğini azaltmayı daha ulaşılabilir bir şehir tasarlamayı amaçlıyoruz. Hayata geçecek olan diplomatik site Gölbaşımızın çehresine yakışır bir proje. Gölbaşımız değerine değer katmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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