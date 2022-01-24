Gölbaşı Belediyesi ekipleri kar mesaisinde

Ülke genelini ve Ankara'yı etkisi altına altına alan kar yağışı öncesi sahalarda hazır bekleyen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası 7/24 mesai yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra dış mahalle bağlantı yollarını da temizliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Temizlik ve Park bahçeler ekiplerinin de aralıksız mesai yaptığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz. Gölbaşılı hemşehrilerimizin mağdur olmaması için karla mücadele araçlarımız ve ekiplerimiz Gölbaşı sokaklarında aralıksız mesailerini sürdürüyor" dedi.

Kar çalışmalarında yanlış park edilen araçlar sebebiyle girilemeyen sokaklara da çare bulan Gölbaşı Belediyesi, Fen İşleri atölyelerinde montajı yapılan kar küreme ve tuzlama aracını da ilk defa sahada kullandı.

Başkan Şimşek'ten kış lastiği uyarısı

Vatandaşlara kişisel tedbirleri alma noktasında uyarılarda bulunan Başkan Şimşek, “Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.