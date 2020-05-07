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Gölbaşı Belediyesi Ekipleri KYK görevlileri ile iftarda buluştu

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinaya alınmasının ardından, karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinaya alınmasının ardından, karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.


Bölgede görevli olan polis memuru, sağlıkçı ve yurt görevlisi olarak hizmet veren ekiple birlikte iftar yapan Gölbaşı Belediyesi çalışanları, zor şartlar altında fedakârca görevini yerine getirenlere teşekkürlerini bir kez daha sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen program, belediyede görevli hocanın iftar öncesi duası ile başladı. İftarın hep birlikte açılan oruçlar ile daha anlamlı olduğunu kaydeden ekipler, sağlıklı günlerde kalabalık sofralarda Ramazan geçirme dileğinde bulundu.

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