Gölbaşı Belediyesi elektrikten ve sudan tasarruf ediyor

“Mücadelemiz daha yaşanabilir bir gelecek için” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası'na özel açıklamalarda bulundu.

Enerji tasarrufuna verdiği önemin her fırsatta altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, parklarda hayata geçirdikleri Güneş Enerjisi Sistemi ve Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi'nin detaylarını paylaştı. Parklara güneş enerjili aydınlatma direği yerleştirdiklerini aktaran Şimşek, “Parklarımız artık kendi enerjisini üretiyor. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek için ise geçtiğimiz şubat ayında Gri Suların Geri Kazanılması Projesi'ni hayata geçirdiklerini ve projenin konutlarda uygulanmaya başladığını hatırlatan Şimşek, “Ankara'mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı'nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik israfına son vermeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Şimşek, “Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşı'mızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı'nı gelecek nesillere bırakmak” dedi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçen örnek proje

Hayata geçirdikleri gri suların geri kazandırılması projesi ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 200 litre su tüketiyor. Bu 200 litre suyun 40 litresi tuvaletlere, yüzde 10'u bahçeye harcanıyor. Projemiz sayesinde küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 litre su tasarrufu sağlayacağız. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50'ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor. Bu Türkiye'de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje” diye konuştu.