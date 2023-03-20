Gölbaşı Belediyesi iftar sofrası buluşmaları başlıyor

Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde verilecek olan iftarlara tüm vatandaşlar davetli.

"Ramazan dayanışma ayıdır"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan ayında düzenlenecek iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, “Doğal afetleri yaşadığımız, kayıplarımızın olduğu, yaralı vatandaşlarımızın yaralarını beraberce sarmak için çalıştığımız bu dönemde Ramazan'ı eda edeceğiz. Bu mübarek dayanışma ayında vatandaşlarımız ile soframızı paylaşarak Ramazan'ın manevi huzurunu birlikte yaşayacağız. Ramazan ayında geleneklerimizin yaşatılması için kültür merkezlerimize iftar sofraları kuruyoruz. Buralarda vatandaşlarımızla iç içe olacağız” dedi.