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Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren “Paylaşım Noktası” pek çok ihtiyaç sahibine destek olmaya devam ediyor.


“İhtiyacın yoksa atma, paylaş” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Belediyemize gelen talepler doğrultusunda vatandaşlarımızdan gelen her türlü isteğe cevap vermeye çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız. Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası'na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

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