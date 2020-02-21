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Gölbaşı Belediyesi kendi çiçeğini üretiyor

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendine ait serada özenle yetiştirdiği çeşitli türlerde yıllık ve mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor.


Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bakım ve dikim ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlerde kullanılmak üzere kendi serasına 70 bin adet kadife çiçeği dikerek, üretim yapmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, serada yetiştirilen yıllık ve mevsimlik çiçeklerle Gölbaşı'nın her zaman rengarenk olmasını sağladıklarını belirterek, “Her alanda yaptığımız tasarruf uygulamasını belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde de uyguluyoruz. Gölbaşı'nın dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçeklerimizi, tohumlama yöntemiyle en az maliyetle kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz mevsimlik çiçeklerle Gölbaşımızı güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil ortamları oluşturmak ve daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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