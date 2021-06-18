Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla Oğulbey Mahallesi'nde hizmete girecek Kurban Satış ve Kesim Yeri için hazırlıklar tamamlanıyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla Oğulbey Mahallesi'nin 10. kilometresinde hizmete girmesi için çalışmalarına devam edilen Kurban Satış ve Kesim Yeri, 100 bin metrekarelik alana kuruldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 9 bin metrekare içerisinde 2 adet kapalı alandan oluşan tesisin çevreye ve sağlığa duyarlı olarak inşa edildiğini belirterek, “Çalışmalarını hızlandırdığımız mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş 250 küçükbaş kesimi gerçekleşebilecek. Çevreye duyarlı alt yapı çalışmaları ile hazırlanan alanda kurbanlıklarımız yerini almaya başlayacak. Alanda küçükbaş kesimi için bir, büyükbaş kesimi için ise 4 adet mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. Aynı zamanda 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacağız” dedi.

"Acil durumlar için kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak"

Ailelerin kurban keserken çocuklar için de oyun alanı oluşturduklarını aktaran Şimşek, “Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazı kapsamında, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde ibadetin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlere çağımızın salgını olan korona virüsten korunma önlemlerini içeren tabelalar ve bilgilendirici yazılar asacağız. Yine hayvan kesim noktalarına ateş ölçümü ile giriş yapılacak. Buradan Fen İşleri Müdürlüğümüze bütün çalışmaları kendi bünyelerinde yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

"Yine hayvan satış yerlerine kolay ulaşılabilir yerlere ise el yıkama lavaboları konumlandırılacak"

Müşteri kontrollerinin yanı sıra kurban pazarında çalışacak olan görevlilerin de kurallara uygun hareket etmeleri için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Şimşek, “Hayvan satış üniteleri arası mesafe en az iki metre olarak genelge gereği ayarlanacak. İlgili afişlerin yanı sıra alanlarda hazır bulunan el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak olan kolonya gibi unsurların bulunması amaçlanacak. Yine hayvan satış yerlerine kolay ulaşılabilir yerlere ise el yıkama lavaboları konumlandırılacak. Bu sayede vatandaşlarımız hijyen ve dini kurallara uygun kurban kesimini sağlayacak. Maske kullanımı ve mesafe kuralı alanlarımızda da geçerli olacak. Modern bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.