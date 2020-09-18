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Gölbaşı Belediyesi okulların temizliği için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanlığının 21 Eylül’den itibaren ilkokul 1.

Milli Eğitim Bakanlığının 21 Eylül'den itibaren ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlayacağına yönelik açıklamalarının ardından harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, okulları dezenfekte çalışmalarına başladı.


Okul ile ilk kez tanışacak olan miniklerin Pazartesi günü eğitime başlayacak olması üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı. Öğrencilerin hijyenik şartlar altında eğitim ve öğretim dönemine başlayabilmeleri amacıyla Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okulları tek tek dolaşarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okullarımızda öğrencilerimizin ortak kullandığı alanları, okul sıralarını, masaları, tuvaletleri dezenfekte ettik. İlk kez okulla tanışacak olan kardeşlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun" dedi.

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