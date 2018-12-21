Gölbaşı Belediyesi personeline “sıfır atık" eğitimi

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında eğitim düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi ana binası katlarında temizlikten sorumlu personel, Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi aldı. Eğitimde personele projenin detayları anlatıldı. Personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konulara değinildi. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da belirtildi. Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağını hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladılar. Yetkililer, eğitimlerin ilerleyen günlerde tüm personeli kapsayacak şekilde devam edeceğini bildirdi.