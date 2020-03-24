Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Umre'den gelen vatandaşların yerleştirildiği KYK yurtlarında görev alan doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak ikramlarda bulundu. Başkan Şimşek, “Korona virüse karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için çalışıyor. Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personellerine şükran borçluyuz” dedi.

Öte yandan, görevlilerin soğuktan korunabilmeleri için bölgede 10 adet çadır kurulurken, çadırlara personelin soğuk havadan korunmaları için ısıtıcılar kondu. Bölgedeki görevlilere Gölbaşı Belediyesi tarafından da gün boyu sıcak çay, su ve sıcak çorba ikram ediliyor. Görevlilerin tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarını giderebilmesi için Gölbaşı Belediyesi tarafından mobil tuvaletler yerleştirildi.