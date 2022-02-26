Gölbaşı Belediyesi Sanat Kursları ile sanata yolculuk devam ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kursları ziyaret etti, kursiyerlerle görüştü.

Çocuklardan yetişkinlere tüm Gölbaşılıların ücretsiz yararlanabildiği kursları eşi Yeşim Şimşek ile birlikte ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek “Sanatın her alanına değer veren bir belediye olarak açtığımız ücretsiz kurslarla Gölbaşılı hemşehrilerimiz için sosyo-kültürel etkinlikler yaratmaya devam ediyoruz” dedi. Verilen kurslar ile hem vatandaşları hem de çocukları eğlendirirken eğittiklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılıların kursların çeşitliliğinden duyduğu memnuniyetin kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Gölbaşılı çocuklar sanat ve sporla aynı anda tanışıyor

Bağlama, gitar, keman, piyano, bale, şan, kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş nakış, kumlama, Türk Halk Müziği Korosu, evlilik öncesi dans, zumba, pilates, jimnastik, temel İngilizce, halı-kilim dokumacılığı, diksiyon eğitimi, ahşap boyama, çini sanatı, halk oyunları, tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi alanlarında eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Şimşek, ”Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde böylesine kaliteli bir kadro ile Gölbaşılıları buluşturmanın ve vatandaşlarımızın sosyal etkinliklerine katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Bizler bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve kurslarla her zaman vatandaşlarımız için en iyisini hedefledik. Burada vatandaşlarımızdan aldığımız güzel geri dönüşlerle bir kez daha Gölbaşılılar için en kaliteli hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerin verilen eğitimler sayesinde bağlama, keman, piyano ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yaparken aynı zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile seslerini eğitme imkânı bulduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, açılan kurslar bünyesinde 04-08 yaş aralığındaki miniklere özel bale eğitimi de verdiklerini aktardı. Başkan Şimşek “Gölbaşılı evlatlarımızın sanatsal eğitimleri ve kişisel gelişimleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarının uzman hocalar eşliğinde eğitim almasını isteyen tüm aileler Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne gelerek bu imkândan faydalanabilirler” dedi.

El sanatları ile Gölbaşı ata kültürünü yaşatacak

Başlattıkları kursların, hem kursiyerlerin vakitlerini sosyal bir aktivite ile geçirmeleri hem de verimli zaman geçirmeleri için oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Ramazan Şimşek, kursiyerlerin aynı zamanda katılım belgesine de sahip olacağını ifade etti. Kursiyerlerin el sanatları ve görsel sanatlar alanlarında da kendilerini geliştirmeleri için kursların bulunduğunu ifade eden Başkan Şimşek, “Kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş-nakış, kumlama, yağlı boya, halı-kilim dokumacılığı, ahşap boyama-çini sanatı tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi kursları sayesinde atalarımızın kültürünü yaşatarak sanatkârlığın devam etmesine katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu.

Koronavirüs sebebiyle kursiyerlerin güvenliği için salgın koşullarına uygun şekilde önlemlerini aldıklarını belirten Başkan Şimşek, tüm Gölbaşılıarı sanat kurslarına davet etti.

Kurslar hakkında bilgi almak ve kaydolmak için https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kurs-kayit adresini ziyaret edebilir.