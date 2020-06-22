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Gölbaşı Belediyesi şehit babalarını yalnız bırakmadı

Gölbaşı Belediyesi Babalar Günü kapsamında, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının babalarını unutmadı.


Gölbaşı Belediye ekipleri, Gölbaşı'nda ikamet eden şehit babalarını ziyaret ederek günlerini hediyeler ile kutladı. Şehit babalarına yazdığı notla Babalar Günü'nün önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Şehit babası demek vatan babası demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Babalar Günü'nüz kutlu olsun” dedi.

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