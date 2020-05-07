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Gölbaşı Belediyesi tavuklarına yem isteyen Fatma teyzenin isteğini geri çevirmedi

Gölbaşı Belediyesi, tavukları için yem isteyen Fatma adlı yaşlı kadının talebini geri çevirmedi.


İncek'te oturan ve 65 yaş sınırı sebebiyle dışarı çıkamayan Fatma teyze, Gölbaşı Belediyesini arayarak yem talebinde bulundu. Talebi hızlıca yerine getiren Gölbaşı Belediyesi ekiplerini karşısında gören Fatma teyzenin mutluluğu görülmeye değerdi. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşadığını söyleyen yaşlı kadın, kimsesi olmadığını anlatarak. “Ne zaman dara düşsek Allah razı olsun siz varsınız. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Tavuklarıma yem alamadığım bugün de hızır gibi yetiştiniz. Bir an önce bugünlerin geçmesi en büyük dileğimiz. Allah sizlere sağlık versin. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.

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