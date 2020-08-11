Gölbaşı Belediyesi umutları yeşertiyor

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların sağlık raporu ve ikametgah belgesi ile başvuru yapması halinde belediye birim görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek akülü veya tekerlekli sandalye ihtiyacı belirlenip yetkili onayı sonrası kendilerine tahsis ediliyor.

“Umut yeşertmeye devam edeceğiz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında bugüne kadar 16 akülü, 24 manuel sandalye teslimi yapıldı. Gölbaşı Belediyesine bağlı mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvurarak tekerlekli sandalye temin edilebileceğini vurgulayan Başkan Şimşek, “Belediye çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman halk sağlığı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tüm destek ekiplerimizle birlikte en hızlı şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar başvuruda bulunan vatandaşların talepleri ilgili birimler tarafından değerlendirilerek sandalye teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Sandalyelerimizi teslim ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumunu da ilgili birimlerimiz yakından takip etmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.