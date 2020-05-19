Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıttı

Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında 2 binin üzerinde bayrak dağıtarak, coşkuyu balkonlara taşıdı.

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gölbaşılıların evlerinde coşku içinde kutlaması için 2 binin üzerinde Türk bayrağı dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek evde kalınan bu günlerde 2 bin üzeri Türk bayrağını Gölbaşı esnafı ve vatandaşı ile buluşturduklarını, bu sayede coşkuyu evlere taşıdıklarını söyleyerek, “Bu özel günün coşkusunu sizler ile yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşale bugün sizlerin ellerinde. Bugün bayrak dağıtımlarımızı tamamladık ve 2 binin üzerinde bayrağı vatandaşlarımız ile buluşturduk. Vefa Gurubu'na da bin adet bayrak teslimi sağladık. Gençlerimizin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.