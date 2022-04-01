Temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi sonrası, Ankara Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri KDV indirimi denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. 1 Nisan itibariyle uygulanan KDV indirimi sonrası Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığını, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığını ve son kullanım tarihini kontrol ediyor. Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10'luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetliyor.

Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor.