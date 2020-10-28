Gölbaşı Belediyesi'nden arabalı açık hava konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında arabalı açık hava konseri düzenleyecek olan Gölbaşı Belediyesi'nde sanatçı Azerin ve Kıraç sahne alacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu mesafeli de olsak yaşatmak istedik" dedi.

Cumhuriyet Bayramı sevinci ülkenin dört bir yanında farklı etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Gölbaşı Belediyesi sanatçı Azerin ve Kıraç'ın sahne alacağı bir arabalı açık hava konseri düzenleyecek. 29 Ekim saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında düzenlenecek konserde korona virüs tedbirleri kapsamında konser alanına yaya girişi olmayacak.

Konser hakkında açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Arabalı sinema gösterimimiz Ankaralı vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Bizde bu ilgi sonrası Ankara'da bir ilke imza atarak arabalı konser yapmaya karar vererek, Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu mesafeli de olsak yaşatmak istedik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına önemli bir noktaya da vurgu yapmak isterim. Yaya geçidinin kesinlikle olmayacağı konserimize arabasız girişler sağlanmayacaktır. Arabalı konserimize bütün halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.

Konsere gelemeyecek vatandaşları sosyal medya hesaplarına davet eden Başkan Şimşek, "Yaptığımız canlı yayınlarımızla bu coşkumuza ekran karşısından sizlerde ortak olabilirsiniz "diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin gün boyu devam edeceğinin de müjdesini veren Şimşek, “Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) katkıları ile Cumhuriyet coşkusu yaşatacağız. 11.00'de Gölbaşı Belediye Başkanlık Binası önü Atatürk Sahil Parkı'nda başlayarak bayraklar ve marşlar eşliğinde hareket edecek olan kortej, görsel bir şölen sunacak” açıklamasında bulundu.