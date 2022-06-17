Gölbaşı Belediyesinden Babalar Günü'ne özel “Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı”

Babasını kaybetmiş evlatları ağaç gölgesinde buluşturan Başkan Şimşek duygusal anlar yaşadı.

Babalar Günü öncesi babasını kaybetmiş evlatlarla ve şehit babaları ile buluşan Şimşek, düzenlenen tören ile ağaçları toprakla buluşturdu. Törene Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, şehit aileleri ve Gölbaşı halkı da yerini aldı. Babasını kaybetmiş evlatları ağaç gölgesinde buluşturan Başkan Şimşek duygusal anlar yaşadı. Başkan Şimşek “Koca çınarlarımız nur içinde uyusun. Ağaçları çok bahar görsün” dedi.

Kendisinin küçük yaşta babasını kaybettiğini belirten Şimşek, şunları söyledi:

“Doğduğumuz andan itibaren hep yanı başımızda olan, gençliğimizde bizi hayata hazırlayan, büyüdüğümüzde de yön haritamızı belirleyen babalarımız bizim için çok önemli. Ben çocuk yaşta babamı kaybettim. 9 yaşındaydım. Babasız büyüdüm. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Gölbaşımızı yemyeşil yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Projelerimizde gelecek nesillere daha yeşil bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz.”