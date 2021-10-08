Gölbaşı Belediyesinden çiftçiye hibe buğday desteği

Gölbaşı Belediye Meclisi oy birliği ile ülkede ve ilçede yaşanan kuraklık sebebiyle ve üreticilerin mağduriyetine destek olmak amacıyla örnek bir karara imza attı. Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek “Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde çiftçimize bir nebzede olsa destek vermek amacıyla kişi başına yüzde 75 hibe ile 200 kilogram. buğday yardımı yapacağız” dedi. Başkan Şimşek, Gölbaşında ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan Gölbaşılı üreticilerin arasından Noter huzurunda yapılacak olan dijital kura çekilişi ile hibe buğday alacakların tespit edilip sonrasında yüzde 25 katkı payını ilgili hesaba ödeyen ve ÇKS belgesi ile ikametgahının Gölbaşında olduğunu beyan eden hemşerilerin bu yardımdan yararlanacağını aktardı.

Ayrıca “18 Ekim 2021 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde saat 14.00'da Noter çekiliş programı yapılacağını” dile getiren Başkan Şimşek, ekilen her bir tohumun vatanıma, millete ve çiftçiye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederek, “Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Hibe destek programının son başvuru tarihi ise 10 Ekim 2021 Pazar, saat 18.00 olarak belirlendi.