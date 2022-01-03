Gölbaşı Belediyesinden çocuklar için Trafik Eğitimi Parkı Projesi

Çocukların erken yaşta trafik eğitimi alarak bilinç kazanmalarını sağlayacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin çalışmaları başladı.

Gölbaşı'nın Eymir Mahallesi'nde 6.100 metrekare üzerine kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı; çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra AFAD ve ilkyardım eğitimi verecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında oluşturulan alanda bulunan dekor binalar, araçlar ve düzenlemeler ile çocukların ilgisini çekecek bir ortam oluşturuldu.

Alanda; 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 6 adet dekor bina (Ankara simgesel yapıları),1 adet üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi,1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 1 adet 3 - 12 yaş Trafik eğitim pisti bulunuyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebilecek bir Trafik Eğitim Kompleksi olarak Gölbaşılılar ile buluşuyor.

"Farkındalık sahibi çocuklar yetiştireceğiz”

Miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak Çocuk Trafik Parkı ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çocuklarımızın farkındalık sahibi bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz” dedi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının çoğunun bilinçsiz araç kullanımı dolayısıyla ortaya çıktığını belirten Başkan Ramazan Şimşek “Bizler evlatlarımızı bu bilinçsizlikle yetiştirmek istemiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile Gölbaşılı yavrularımızın erken yaşta trafik eğitimi almasını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hem bir baba hem de bir Belediye Başkanı olarak, evlatlarımızın güvenliğine çok büyük önem veriyorum. Burada alacakları eğitimlerin, hayatları boyunca onlara ve etraflarındakilere büyük katkıları olacağına eminim. İlkyardım ve AFAD eğitimi ile acil durumlarda nasıl davranacağını bilen, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz” açıklamasında bulundu. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Şimşek, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.