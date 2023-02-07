Gölbaşı Belediyesi'nden deprem bölgesine 10 mühendis desteği

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan on inşaat Mühendisini havaalanına götürerek deprem bölgesine gitmelerini sağladı. Mühendis ekibi, deprem alanına ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına katılacak.

Depremden etkilenen illerde öncelikle kurtarma ve ardından yardım için teyakkuzda olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan, çevre illerimizde de büyük yaralar açan deprem nedeniyle canımız yanıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti olarak tek yürek olmuş şekilde devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Gölbaşı Belediyesi olarak ilk ekibimiz Kahramanmaraş'a doğru sabah yola çıkmıştı. Hem belediyemizin kendi imkânlarıyla hem de kaymakamlığımızla koordineli şekilde vatandaşlarımızın yardımlarıyla yüklediğimiz tırlarımız an itibariyle deprem bölgelerine ulaşmak için yola çıkıyor. Çadır, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım malzemelerini de koordinasyon içinde depremden etkilenen illere göndermeye devam edeceğiz" dedi.