Gölbaşı Belediyesinden deprem bölgesine yardım

Yapılan açıklamada, Gölbaşı'nda bulunan tırı, iş makinası, kamyonu olan ve gönüllü olarak teknik alet, cihaz desteğinde bulunan vatandaşların getirdiği demir makası vb. ekipmanlar Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde hazırlanarak deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtilerek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kafileye teknik araç desteği ve teknik usta da sağlıyor. Hazırlanan tırları Gölbaşı Belediye Başkanvekili Uğur Mirza ve Belediye Meclis Üyeleri, sabah saatlerinde Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yolcu etti” denildi.