Gölbaşı Belediyesi'nden donanımlı 'Sıfır Atık Merkezi' projesi

Gölbaşı Belediyesi, inorganik atıklardan oluşan 14 adet atık türünün depolanabildiği 1'inci sınıf Atık Merkezi'ni hizmete açıyor.

Gölbaşı Belediyesi, 29222 Sayılı “Atık Getirme Merkezi Tebliği” ve 31623 sayılı “Sıfır Atık Yönetmeliği” çerçevesinde 1. sınıf Atık Merkezi'ni kuruyor. Toplamda 14 adet farklı inorganik atık türünün depolanabileceği Sıfır Atık Merkezi'nde kağıt, karton, plastik türevleri, metal türevleri, cam ambalajlar, ahşap malzemeler, tekstil malzemeler, piller, floresan lambalar, sitotoksit ilaçlar, yenilebilir sıvı yağlar ve elektronik atıkların depolanması ile çevreye verilebilecek zararlardan kaçınılmış olacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sıfır Atık Merkezi'ni kurarken aynı zamanda benzerlerinden ayrışmayı planladıklarını vurgulayarak, “Sıfır Atık Merkezi'mizde aynı zamanda eğitim merkezi kurduk. Oluşturduğumuz dersliklerde Sıfır Atık Merkezimize gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimi vereceğiz. Birçok

atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı'nda kurduğumuz Sıfır Atık Merkezimizde bulunan kompost makinesi ile çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü

uygulamalı olarak göstereceğiz. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yanında bulunan merkezimiz trafik parkımıza gelen çocuklarımızla koordineli şekilde çalışacak ve bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında yetiştireceğiz” dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak çevre konularına her zaman duyarlı olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirten Şimşek, “Çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazandırmak için tamamen Gölbaşı Belediyemizin imkanlarıyla hazırladığı park çok önemli. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya son hız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.