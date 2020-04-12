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Gölbaşı Belediyesinden duyarlı davranış

Gölbaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evde kalan 71 yaşındaki bir vatandaşın eşi için istediği doğum günü pastası isteğini kırmayarak sürpriz yaptı.


Gölbaşı Belediyesine bağlı tüm birimlerde hizmetler kesintisiz olarak devam ederken, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, karantina sürecinde birimlere gelen tüm istekleri yakından takip ediyor. İki günlük sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan 71 yaşındaki Ahmet Sedat Adalıer, eşi Turesin Adalıer için belediyeyi arayarak sürpriz doğum günü pastası talep etti. Talebin ulaştığını öğrenen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, bir adet pastayla beraber Adalıer ailesinin kapısını çalıp taleplerini yerine getirdi.

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