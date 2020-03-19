Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Gölbaşı Belediyesi, “e-dershane” projesini hayata geçirdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele nedeniyle 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edilmesi ve 23 Mart'tan sonrası için bir haftalık süreçte eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Gölbaşı Belediyesi bu durum üzerine “e-dershane” projesini hayata geçirdi. Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan sistemde, lise son sınıf öğrencilerine uzaktan erişim desteği sağlanıyor.

Öğrencilerin android tablet veya android cep telefonlarından günün her saatinde kendi şifreleri ile ücretsiz ulaşabilecekleri 3 bin 500 sorunun yer aldığı e-dershane hizmete açıldı. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, dil anlatım, tarih, coğrafya ve felsefe sorularını içeren sistemde 2 bin sorunun çözümlü anlatımlarını içeren videolar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, “Sevgili öğrenci kardeşlerim, bildiğiniz üzere korona virüsü sebebiyle ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu süreci kolay şekilde atlatmak adına devletimizin yerinde ve zamanında aldığı kararlarla toplu ortamlarda bulunmamak hastalığın yayılımını önlemekteki en önemli unsurdur. En değerli varlıklarımız siz evlatlarımızın sağlıklı olmaları en önemli önceliğimizdir. Üniversite sınavına hazırlandığınız bu dönemde evlerinizde kalırken sınav hazırlıklarınıza ara vermemeniz ve derslerinizden geri kalmamanız adına, Gölbaşı Belediyesi olarak tüm gayretlerimizle sizler için uzaktan erişim desteğine dayalı bir aplikasyon oluşturduk. Okulların tatil olması ile birlikte evde geçireceğiniz bu süre zarfında kesintisiz bir şekilde eğitiminize devam edebilmemiz için ben ve çalışma arkadaşlarım var gücümüzle çalışıyoruz. Bu olumsuz süreci ülke olarak minimum zararla atlatmayı diliyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.