Gölbaşı Belediyesi'nden geri dönüşüme teşvik ‘Sıfır Atık Parkı'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Gölbaşı Belediyesi'nde farklı uygulamalarla devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkanlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde; maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yapıyor.

Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Gölbaşı Belediyesi Spor Kompleksi alanında bulunan çim sahalardan çıkan atıklar geri dönüştürülerek Sıfır Atık Parkı'nda çim zeminli futbol sahası olarak hazırlanıyor. Sıfır Atık Parkı'nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için parkta yapılacak olan Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

“Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde”

Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin hassas olması gerektiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.” dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak çevre konularına her zaman duyarlı olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatan Şimşek, “Çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazandırmak için tamamen Gölbaşı Belediyemizin imkanlarıyla hazırladığı park çok önemli. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya son hız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.