Gölbaşı Belediyesi'nden Gölbaşı'nda ikamet eden kadınlara Şanlıurfa turu

Ankara Gölbaşı'nda ikamet eden kadınlar, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turla Şanlıurfa'da kültür gezisi gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı'nda ikamet eden 18 yaşından büyük kadınların katılabildiği kültür turlarına devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in öncülüğünde “Zamanda Yolculuk 3” adıyla düzenlenen ‘Şanlıurfa Kültür Turu'' gezisi ilk kafilenin gidip dönmesiyle gerçekleşti. Ankara Gölbaşı topraklarından Peygamberler Diyarı Şanlıurfa'ya uzanan ve kadınların katılımları ile gerçekleşen yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, “Bu coğrafyaya dokunmak ve vatandaşlarımızı tarihin çok önemli bir kesiti ile buluşturmak için Şanlıurfa Kültür Turu'nu geçtiğimiz senelerde hayata geçirmiştik. Gölbaşılı kadınlarımızın bu topraklardaki tarihe tanıklık etmesi bizler için mutluluk verici. Bir “açık hava müzesi” niteliğinde olan Şanlıurfa'nın kadim tarihini, misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, muazzam doğasını ve kültürel miraslarını görmek, tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe'ye ve zamana dokunmaya gönderdiğimiz kafilelerimizin bu güzel geziden keyif alacağına inanıyorum.” dedi.

“Gezimize duyulan ilgi ve katılımdan da oldukça memnunuz”

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Şanlıurfa Kültür Turu'nun artık gelenekselleştiğini belirtti. Başkan Şimşek, “Bu projeyi hayata geçirirken en başından beri amacımız Gölbaşı'nda şehir dışına çıkamayan, farklı coğrafyaları keşfedemeyen kadınlarımıza Gölbaşı Belediyesi olarak bir imkân sunmaktı. Gezimize duyulan ilgi ve katılımdan da oldukça memnunuz. Gölbaşılı kadınlarımıza bunun için çok teşekkür ediyorum.'' dedi.