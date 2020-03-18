İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelendiğini bildirdi.


Erteleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, korona virüs ile ilgili alınan tedbirler sonrasında esnafların sıkıntılı bir sürece girdiğini ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti. Şimşek, “Ülke genelinde alınan tedbirler sonrası ödeme güçlüğü çeken belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir. Olağanüstü durumlarda gerek maddi gerek manevi olarak desteklerimizi sürdürerek bu tür sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.