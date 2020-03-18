Gölbaşı Belediyesinden kira borçlarına erteleme

Erteleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, korona virüs ile ilgili alınan tedbirler sonrasında esnafların sıkıntılı bir sürece girdiğini ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti. Şimşek, “Ülke genelinde alınan tedbirler sonrası ödeme güçlüğü çeken belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir. Olağanüstü durumlarda gerek maddi gerek manevi olarak desteklerimizi sürdürerek bu tür sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.