Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere sinema etkinliği

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlediği sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde başarılı olan ve sınıflar arası bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri sinema etkinliğiyle ödüllendirildi. Hızlı ve Öfkeli 10 filmini beraberce izleyen öğrenciler, bu etkinlik için teşekkür ederek devamını istediklerini belirtti.

Başkan Şimşek, mutlu çocuklar ve gençlerin mutlu yarınlar olduğunu ifade ederek, “Gölbaşı'nda gençlerimizi, çocuklarımızı mutlu etmek için onlara yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Eğitim hayatını başarıyla sürdüren, kıymetli Gölbaşılı evlatlarımızın her zaman yanındayız” dedi.