Gölbaşı Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek'in ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen yemekte Gölbaşı ilçe okullarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal da katıldı. Keyifli ve renkli anlara sahne olan yemekte Ankara Modern Orkestrası sahne aldı. Orkestranın eğlenceli şarkıları eşliğinde keyifli bir gün geçiren öğretmenler Öğretmenler Günü'nü doyasıya kutladı.

"Öğretmenlerimin çizdiği yolda hareket ediyoruz"

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Çok değerli öğretmenlerimin çizdiği yolda hareket ediyoruz. Bugün de siz değerli öğretmenlerim sayesinde Gölbaşı'nda belediye başkanlığı yapıyorum. Bizlerde emeği geçen siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu mutlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.