Gölbaşı Belediyesinden Ramazan öncesi cami temizliği

İlçe genelindeki camilerin halı ve avluları, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, belediyeye ait makine ve ekipmanla yıkanıp temizlendi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapmaları için ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını camilerimizde ve mescitlerimizde de belirli bir program dahilinde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler"

Her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan ve bu bilinçle tüm camilerin bahçeleri dahil olmak üzere temizlenip yıkandığını belirten Şimşek, “Camilerimizin içlerinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılarak sağlıklı hale dönüştürüyor. Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler. Cami cemaatlerimizden ricamız mutlaka camilerimizde de maskelerimizi kullanmayı sürdürülelim. Kurallara uyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederek sağlıklı günler diliyor, yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.