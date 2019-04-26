Gölbaşı Belediyesinden ‘Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesine kurulan kompost makinesinin tanıtımı yapılarak, organik tohum ekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Gölbaşı Belediyesinde faaliyete geçen kompost makinesinin tanıtımı yapıldı. Kompost makinesinde üretilen gübreler ile öğrenciler tarafından sebze tohumu ekildi. Makinenin tanıtım programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye birim müdürleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'ni bugün burada gerçekleştirdik. Projenin temel amacı, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarında ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kurulan kompost makinesi için belediyemiz binasından çıkan çay posası, ilçemiz merkezinde kurulan pazar yerlerinden çıkan sebze atıkları ve parklarımızda biçilen çimler toplanarak kompost üretilmektedir. Üretilen kompost belediyemiz serasında ve parklarımızda kullanılmaktadır' dedi.

Minik eller toprakla buluştu

Kompost makinesi tanıtım programının ardından üretilen organik gübreler ile öğrenciler sebze tohumu ektiler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi işbirliğinde gelecek nesillere organik sebze tohumu aktarmak için ‘Gelecek Minik Eller ile Yeşeriyor' sloganıyla ilkokul öğrencileri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında organik sebze tohumları toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrencilere organik sebzenin önemi ve bu fidelerin nasıl yetiştirildiği hakkında bilgiler de verildi. Orman Bakanlığından alınan 100 bin adet organik sebze tohumu serada fide haline getirildikten sonra halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Böylelikle halkın sağlıklı organik sebze tüketmesi ve organik sebze tohumunun sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.