İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı Belediyesinden teknolojik hamle

Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, geliştirilen program ile sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.


Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen program sayesinde tablet üzerinden Fen İşleri Müdürlüğünün işleyişini sağlayan her konuya hızlı ve doğru bir şekilde müdahale ediliyor. Yazılım programı Fen İşleri Müdürlüğü atölyesine gelen herhangi bir araç arızasında tablet üzerinden arıza kaydı giriliyor, ardından eksik ya da gerekli parçaların fotoğrafları çekilip müdürlük deposunda olup olmadığına bakılıyor. Yazılım üzerinden iş ve personel takibi de yapılabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.