Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği ‘100. Yılında Çocuk Bayramı' temalı yarışma sonuçları açıklandı

Gölbaşı Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100. yılında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için düzenlenen online yarışma sonuçları açıklandı. 8-18 Nisan tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesinin www.ankaragolbasi.bel.tr aslı resmi web sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 23 Nisan temalı yarışmada minikler, resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarıştı. Yarışmada galibiyeti göğüsleyen öğrencileri tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak bizler sizlerin evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesini için bazı çalışmalar yaptık. Sizlerde ilettiğiniz çalışmalarınız ile sizlerle ne kadar çok gurur duymamız gerektiğini bir kez daha anlattınız. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık. Birbirinden güzel eserleriniz bizlere ileten bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Çocukların evlerinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde değerlendirmelerinin amaçlandığı, ilkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere akıllı çocuk saati, ortaokul düzeyinde ise birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncü olan öğrencilere fotoğraf makinesinin takdim edileceği yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

İlkokul şiir dalında;

Gölbaşı Tek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güzel (Birinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Gündoğdu (İkinci)

Şahin Sevin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çınar Haşimoğlu (Üçüncü)

Ortaokul şiir dalında;

Adem Bilhan Uysal İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Orhan Burak Gövcecik (Birinci)

Ankara Gölbaşı Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu 7. sınıf öğrencisi Esmanur Altunay (İkinci)

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elmas Sude Aydoğan (Üçüncü)

İlkokul kompozisyon dalında;

Adem Bilhan Uysal İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Derin Zülal Büyükdığan (Birinci)

Özel Darüşşifa Eymir İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Elif Kılınç (İkinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Azra Özgen (Üçüncü)

Ortaokul kompozisyon dalında;

Özel Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü 5. Sınıf öğrencisi Yusuf Alp Erbay (Birinci)

Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Farzana Murad (İkinci)

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Berat Ercengiz (Üçüncü)

İlkokul resim dalında;

Gölbaşı Tek İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Mehmet Efe Çelik (Birinci)

Atatürk İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Yağmur Karataş (İkinci)

Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Beray Altınel (Üçüncü)

Ortaokul resim dalında;

Nesibe Aydın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elif Beril Çelik (Birinci)

Şehit Bülent Göçer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elif Eylül Uz (İkinci)

Baldudak Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İrem Açıkgöz (Üçüncü).