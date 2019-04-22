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Gölbaşı Belediyespor 1. Lig'de

Göksel Erdoğan sezonu Kadınlar Hentbol 2.

Ligi'nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, finallerden mutlu döndü ve Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.


Denizli'de düzenlenen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi play-off finallerinde Gölbaşı Belediyespor, averajla ikinci olarak mutlu sona ulaştı. Gölbaşı Belediyespor, oynamış olduğu 5 müsabakadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başladı. Bu sonuçla, averajla ikinci oldu ve gelecek sezon Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Başkan Şimşek kutladı


Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselen Gölbaşı Belediyespor'u Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tebrik ederek, “Gölbaşı'mızın adını gururla Türkiye'ye duyuran takımımızın oyuncularını ve yöneticilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.

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