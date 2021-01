Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz'dan yeni yıl mesajı

Mesajında zor ve yorucu bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, dünyayı etkisi altına alan salgını geride bırakarak yeni yılda yeni heyecanları, yeni mutlulukları hep beraber yaşayacaklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyayı etkileyen zor ve yorucu bir yılın sonuna geldik. Geride bıraktığımız 2020 yılının her alanında ciddi sınavlar verdik. Hayatımızı durma noktasına getiren pandemi süreci, yaşadığımız her mutlu anın, sağlıkla aldığımız her nefesin kıymetini de anladığımız bir yıl oldu.

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruşlarında görev yapan vefakâr çalışanlarımız ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalarak insanüstü bir gayretle bu zorlu sürecin başkahramanları oldular. Ne kadar teşekkür etsek az, onlara minnettarız. Hayatını kaybetmiş olan tüm çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Bir arada yaşamak, kucaklaşmak, acı ve tatlı anlarımızı birlikte paylaşmak kültürümüzün en temel yapı taşlarından. Böyle olumsuz bir süreçte kültürümüzü ‘Kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde yaşatmak adına mücadele veren bir millet olduk. Her ne kadar eski geleneklerimizden uzak kalsak da yine de Türk Milleti olarak iyi ve kötü günlerimizde bedenen olmasa da gönülden ve yürekten hep bir arada olmaktan vazgeçmedik.

Millet olarak daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde inanıyorum ki bu salgını da geride bırakacak ve yeniden bir arada olacağız.

Geçtiğimiz yıl yeni döneme hazırlanırken kulübümüz de birçok yenilikler yaparak, daha modern ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Şimşek ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Gölbaşı Belediyespor Kulübümüze yakışır bir spor kompleksini hayata geçirmek için çaba sarf ettik.

Ancak pandemi süreci her kesimi olduğu gibi spor kulüplerimizi de olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda da yeni hedeflere doğru yol aldığımız bir dönemde böyle bir sürece girmemiz bizim açımızdan da üzüntü verici oldu. Sizler gibi bizler de yeşil sahalarımızda, spor salonlarımızda çocuklarımızın yükselen seslerini özledik. Yeşile ve beyaza gönül vermiş taraftarlarımızın seslerini özledik. Birçok dalda açtığımız kurslarda madalyalar kazandırarak bizleri gururlandıran sporcularımızın sevinçlerine ortak olmayı özledik. Sporu özledik, sporcumuzu özledik. Kısacası spora dair her şeyi özledik.

Ekonomik ve sosyal olarak etkilendiğimiz bu süreci inşallah en kısa sürede atlatacak ve spora gönül vermiş olan sizlerle, sporcularımızla, taraftarlarımızla yeniden bir araya geleceğiz ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah yeni yılda yeni heyecanları yeni mutlulukları hep beraber yaşayacağız.

Bu temennilerle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum”.