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Gölbaşı Belediyespor, sahasında Nallıhan 1864 Spor'u 2-1 mağlup etti.

1 mağlup etti.


İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Gölbaşı Belediyespor, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu. 48. dakikada Furkan Demir'in ortasına iyi yükselen Ümit Avcı kafa vuruşu ile skoru 1-1'e getirdi. Beraberlikten sonra ev sahibi ekip rakip kalede baskısını iyice artırırken, 60. dakikada Yavuz Ağbaş'ın ceza sahasına yaptığı orta defansa çarptı ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlara gitti. Gölbaşı Belediyespor bu golle 2-1 öne geçti.


Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Gölbaşı Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gölbaşı Belediyespor bu skorla puanını 33'e çıkarırken, ligin üçüncü sırasındaki yerini korudu.


Gölbaşı Belediyespor haftaya deplasmanda Devlet Tiyatroları ile karşılaşacak.

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