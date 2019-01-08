Gölbaşı, Cumhur İttifakı'nda kenetlendi

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanan MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç alacağına inandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanan MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç alacağına inandığını söyledi. Şimşek, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ile birlikte AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatını ziyaret etti. MHP heyetini ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan karşıladı.

Ziyaretle ilgili olarak düşüncelerini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'in siyaseten kendini ispat eden bir kişi olduğunu bildirdi. Akceylan, büyük dayanışma ve işbirliği yaparak 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarını söyledi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan da Cumhur İttifakı'nın bir tesadüf olmadığını, vatan ve millet sevdalılarının ihanetlere karşı birleşmenin ittifakı olduğunu kaydetti. Pehlivan, yerel seçimler için iki partinin el ele omuz omuza sahada olacağını söyleyerek "Allah'ın izniyle Gölbaşı'nda seçimleri kazanacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Şimşek de yaptığı konuşmada 31 Mart'ta sandıklardan büyük bir zaferle çıkmak adına birlik içinde olacaklarını ifade ederek hedeflerinin rekor oy almak olduğuna dikkat çekti. Gölbaşı'nda MHP ve AK Parti olarak birlikte örnek bir seçim çalışması yapacaklarına inandığını bildiren Şimşek misafirperverliklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Akceylan ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Pehlivan ve Şimşek, ziyaret anısına AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan'a bir tablo hediye etti. MHP Kadın Kolları Başkanlığı da ziyaret anısına AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanına bir hediye takdim etti.