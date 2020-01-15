Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde akupunktur tedavisi de başladı

Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" adıyla yayınladığı yönetmelik sonrasında birçok devlet hastanesinde kurulmaya başlanan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" klinikleri Gölbaşı'nda da hizmete girdi.Yaklaşık bir yıldır Hacamat uygulamasının yapıldığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ( GETAT ) polikliniğinde Akupunktur tedavisi de hizmete girdi. Poliklinikte Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programında eğitim alan Uz. Dr. Peyami Duman ve Uz. Fizyoterapist Ebru Elveren tarafından 5 bin yıllık geçmişi olan kupa (HACAMAT) uygulaması ve sağlıklı yaşam felsefesi ile tanı ve tedavi olarak uzun yıllardır tıpta yerini almış bir tedavi olan akupunktur yapılmakta.

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Peyami Duman yaptığı açıklamada geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın birçok hastalığı tedavi ettiği çalışmalarla ortaya konduğunu ve bu yöntemlerin başında da akupunktur ve hacamat da bu tedavisi olduğunu belirtti. Duman, akupunktur tedavisinin faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

“Bronşit sinüzit larenjit farenjit gibi inflamasyonla seyredenler özellikle solunum yolu hastalıkları tedavisinde,

Obezite, şeker hastalığı guatr hastalığı gibi endokrin hastalıkları tedavisinde,

Başta migren olmak üzere baş ağrıları tedavisinde,

Depresyon, uyku bozuklukları ve diğer psikiyatrik hastalıkları tedavisinde,

Tansiyon hastalığı ve kalp ritim bozuklukları gibi kalp damar hastalıkları tedavisinde,

Bel, boyun ve diz ağrıları gibi eklem ağrıları tedavisinde,

Aşırı terleme,

Selülit,

Alkol ve tütün bağımlılığı,

El ayak yanmaları,

Kronik yorgunluk sendromu gibi hastalıkların tedavisinde,

Gastrit, ülser, kabızlık ve ishal gibi bağırsak ve mide hastalıkları tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır”

Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı tedavi yöntemine ise “Yaş Kupa Terapisi “ denildiğini aktaran Duman, “Yaş kupa terapisi halk arasında ‘Hacamat' olarak da bilinir. Bilinen en iyi Detoks yöntemidir. Ağrı tedavisinde de uygulanır.Kupa terapisi, Sağlık Bakanlığının ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları' arasında yerini alan tıbbi bir tedavi yöntemidir.Vücuttaki kirli kanın dışarı atılması ve kan fazlalığından dolayı meydana gelen hastalıkları gidermek amacıyla uygulanan kan aldırma yönteminin birçok faydası vardır. Hacamat, kan dolaşımını uyarır. Kan deri yoluyla doğrudan detoksifiye edilir.

Bu tedavi detoks için en hızlı ve güvenilir bir yoldur.

Metabolik atıkları kaldırmak için dokulara yardımcı olur ve doku ve metabolizmayı uyarır.

Hormon atılımını ve fonksiyonunu dengeler.

Daha fazla oksijenle, hormonlar ve yerel doku ve eklemler için gerekli enzimleri sağlar.

Lenf sistemini harekete geçirir.

Kan ve ilgili organlara lenf akışını artırır, uyarır ve fonksiyonları güçlendirir.

Beyindeki kimyasal maddeler tarafından anksiyete, stres ve depresyonu azaltabilir.

İltihaplı alanlardan durgunluk ve tıkanıklığı giderir ve çevresinde asidik kanı çeker.

Kırmızı ve beyaz kan hücrelerini artırır.

Alkalin veya tarafsız içine asidik kan değiştirir.

Kas spazmlarını, sertleşme veya kaslardaki doku sertliğini giderir.

İlaçların istenmeyen yan etkilerini azaltır kendi kalıntılarını kaldırır ve ilaç toksisitesi riskini azaltır.

Yukarıda saydığımız özellikleriyle, toplam organizmanın bağışıklık ve esneklik ve iyileşmesinde etkin rol alır” dedi.

“Merdiven altı uygulamalardan kaçının”

Akupunktur ve hacamatın hekim kontrolünde yapılması gerektiğine vurgu yapan Duman, “Bu tür tedavilerin eğitim alan hekimler tarafından steril şartlarda uygulanması gerekir. Uygun olmayan ortamlarda ehil olmayan kişiler tarafından bu uygulamaların yapılmaması gerekmektedir. Hastanemizde bu uygulamalar hijyen ve modern bir ortamda uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.Halkımız hafta içi her gün mesai saatleri içinde Ftr Ünite sekreterliğine müracaat ederek GETAT polikliniği için bilgi alabilirler” dedi

Akupunktur ve hacamat tedavisinin seans ücreti ise 70 TL.