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Gölbaşı lalelerle renklenecek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, binlerce aromatik bitkinin toprakla buluşacağı müjdesini verdikten sonra harekete geçti.

Yüzbinlerce laleyi park ve bahçelerin toprakları ile buluşturan Şimşek “Gölbaşımız çiçek açıyor” dedi.


Gölbaşı Belediyesi bünyesinde üretilen binlerce aromatik bitkiyi Gölbaşı'nın parkları ile buluşturan Başkan Ramazan Şimşek, son olarak ise Atatürk Sahil Parkı'na ziyaret gerçekleştirdi. Park ve bahçeler personeli ile birlikte Gölbaşı'nın park ve bahçelerini gezen Ramazan Şimşek, binlerce laleyi toprakla buluşturdu. Toplamda yüz bin lalenin Şelale Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, Cumhuriyet Parkı'na dikileceğini söyleyen Şimşek “Bugün toplamda yüz bin laleyi toprakla buluşturuyoruz. Çiçeklerimiz Gölbaşımızın güzelliğine güzellik katacak” ifadelerini kullandı.

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