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Gölbaşı okulları YKS'ye hazırlanıyor

27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS öncesi Gölbaşı Belediyesi okulları dezenfekte çalışmalarına başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs günü yapılan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada YKS tarihine de değinmişti. Alınan kararla milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı. Sınav tarihine kadar Gölbaşı sınırları içerisinde yer alan bütün okulların dezenfektan çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfektan çalışmalarımıza hız verdik. Toplamda 36 okulumuzda yapılacak çalışmamızla sınava bizlerde hazır olmuş olacağız. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun” dedi.

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